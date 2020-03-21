Данные банковских карт показали, что чехи нарушают правила карантина

Данные о платежах банковскими картами показали, что 46% чехов, возвратившихся из Италии, хотя бы единожды нарушали требование оставаться 14 дней на карантине, предполагающем полную изоляцию. Такой вывод был сделан на основании данных, собранных на прошлой неделе чешскими технологическими компаниями в рамках инициативы COVID19CZ.

Данные опубликовал сайт Seznam Zprávy.cz, указав, что люди, расплачивавшиеся картой в Италии, спустя неделю совершали ею платежи в магазинах на территории Чехии.

6 марта правительство Чехии выпустило постановление об обязательном двухнедельном карантине для всех жителей страны, возвращающихся из Италии с целью воспрепятствовать распространению коронавируса. Инициатива COVID19CZ анализирует анонимизированные данные банковских платежей.