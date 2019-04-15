Дачные дома подорожали на 50%

В течение последних трех лет цены дачных домов в ряде наиболее популярных чешских регионов подорожали практически на 50 процентов. Об этом свидетельствуют данные ряда крупных агентств по недвижимости. Постепенно в стране расширяется количество граждан, которые приобретают дешевые дачные дома с целью их капитальной реконструкции или сноса и строительства на освободившихся земельных участках полноценных зимних домов.

Наиболее востребованными являются дачи, расположенные в окрестностях Праги – вдоль рек Бероунка и Сазава.