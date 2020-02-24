CzechTrade и CzechTourism в рамках слияния поменяют адрес. Экономическая палата критикует Минпром

Как следует из материала, подготовленного для обсуждения Кабмина в понедельник, 24 февраля, государственные агентства CzechTrade и CzechTourism, видимо, переселятся в здание на улице Штепанска в Праге, где находится офис CzechInvest. Экономическая палата назвала планируемое слияние данных агентств «криком в темноте».

Министр промышленности и торговли Kaрел Гавличек счел данное высказывание «большим сюрпризом». Цель проекта более тесной взаимосвязи между агентствами, указывает министерство, помимо прочего, заключается в том, чтобы предприниматели смогли получить необходимые услуги в одном месте. Проект также предполагает слияние aгентств CzechTrade, CzechInvest и CzechTourism, в связи с чем Гавличек должен подготовить законопроект о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Планируемое слияние подвергла резкой критике Экономическая палата, которая считает, что «вместо революционных преобразований в сфере поддержки предпринимательства оно в итоге обернется переселением данных субъектов без каких-либо принципиальных изменений и последовательного аудита их деятельности». Свою точку зрения представители палаты озвучили в пресс-релизе.