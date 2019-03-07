Czechtourism заключил соглашение с российскими турфирмами о развитии промышленного туризма на Урале и в городах Чешской Республики

CzechTourism и свердловские туристические компании заключили соглашение о развитии промышленного туризма на Урале и в городах ЧР. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе международной специализированной выставки Holiday World 2019, которая проходит в Праге.

Стороны также сообщили о подписании соглашения об отправке чешских туристов по маршруту «Самоцветное кольцо Урала». Чешской стороне была представлена программа «По следам Чехословацкого легиона»: туристический маршрут на территории Урала по местам сражений и захоронений чешских и словацких легионеров времен Первой мировой и Гражданской войны.