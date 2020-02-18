Czechoslovak Group приобрела испанскую FMG

Промышленная группа Czechoslovak Group, контролируемая миллиардером Михалом Стрнадом, стала новым владельцем испанского производителя боеприпасов FMG (Fábrica de Municiones de Granada). Стоимость сделки составила «несколько сотен миллионов крон». Это первая инвестиция компании в странах Западной Европы. Ранее FMG (Fábrica de Municiones de Granada) принадлежала американскому конгломерату General Dynamics. После завершения сделки FMG войдет в состав MSM Group, словацкого подразделения Czechoslovak Group, которое специализируется на производстве боеприпасов.

«Это наша первая инвестиция в Западную Европу, к тому же речь идет о стратегическом предприятии, покупка которого потребовала одобрения испанского правительства. Это важнейшее событие в истории Czechoslovak Group», - сказал глава и владелец группы Михал Стрнад.