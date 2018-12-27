Czech Airlines прекращает полеты в Екатеринбург

Национальный чешский авиаперевозчик Czech Airlines с 20 января 2019 года прекратит выполнять рейсы между Екатеринбургом и Прагой. Основной причиной называется сокращение спроса и рост стоимости авиакеросина, которые не позволяют сохранять рейсы на должном уровне прибыльности. Возобновление рейсов авиакомпания рассмотрит только при условии стабилизации экономической ситуации.

Чешский перевозчик выполнял полеты между Екатеринбургом и Прагой с июня 2004 года. После ухода Czech Airlines единственным перевозчиком на маршруте Екатеринбург – Прага останутся «Уральские авиалинии», выполняющие шесть рейсов в неделю.