Czech Airlines прекращает полеты в Екатеринбург

Тимур Кашапов
27-12-2018
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Национальный чешский авиаперевозчик Czech Airlines с 20 января 2019 года прекратит выполнять рейсы между Екатеринбургом и Прагой. Основной причиной называется сокращение спроса и рост стоимости авиакеросина, которые не позволяют сохранять рейсы на должном уровне прибыльности. Возобновление рейсов авиакомпания рассмотрит только при условии стабилизации экономической ситуации.

Чешский перевозчик выполнял полеты между Екатеринбургом и Прагой с июня 2004 года. После ухода Czech Airlines единственным перевозчиком на маршруте Екатеринбург – Прага останутся «Уральские авиалинии», выполняющие шесть рейсов в неделю.

 
 
 
 
 
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