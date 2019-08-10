CZ Loko поставит на Украину локомотивы на сумму 9 млн евро

Тимур Кашапов
10-08-2019
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Чешская компания CZ Loko подписала контракт на поставку четырех локомотивов серии EffiShunter 1600 крупнейшему в Украине горно-металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог». Техника стоимостью 9 млн евро будет передана заказчику в 2020 году.

«CZ Loko – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в Центральной Европе. Планируется, что два из четырех тепловозов CZ Loko будут задействованы в обслуживании нового отделения непрерывной разливки стали (проект МНЛЗ-2,3), строительство которого планируется завершить в этом году», - заявил директор транспортного департамента «АрселорМиттал Кривой Рог» Алексей Рыбалкин.

 
 
 
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