CZ Loko поставит на Украину локомотивы на сумму 9 млн евро

Чешская компания CZ Loko подписала контракт на поставку четырех локомотивов серии EffiShunter 1600 крупнейшему в Украине горно-металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог». Техника стоимостью 9 млн евро будет передана заказчику в 2020 году.

«CZ Loko – одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в Центральной Европе. Планируется, что два из четырех тепловозов CZ Loko будут задействованы в обслуживании нового отделения непрерывной разливки стали (проект МНЛЗ-2,3), строительство которого планируется завершить в этом году», - заявил директор транспортного департамента «АрселорМиттал Кривой Рог» Алексей Рыбалкин.