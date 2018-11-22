Цюрихский университет отменил выступление Андрея Бабиша

Цюрихский университет сообщил об отмене выступления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, приуроченное к открытию выставки «Вторая жизнь о чешских эмигрантах в Швейцарии», которая состоится в декабре. По информации сервера Seznam Zprávy, это произошло после того, как руководство университета получило открытое письмо от бывших чешских эмигрантов, в котором они критически отзываются о Бабише, ссылаясь, в частности, на его вероятные связи с коммунистической Службой государственной безопасности (StB).

Комментируя заявление швейцарского ВУЗа, пресс-служба администрации правительства сообщило информагентству ČTK, что выступление Бабиша было отменено по причине «высокой загруженности премьер-министра» и сейчас идут переговоры о переносе сроков выступления.