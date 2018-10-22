Цыганский марш Roma Pride пройдет под знаком протеста против высказываний президента

Участники традиционного Цыганского парада гордости Roma Pride намерены в этом году провести свою манифестацию в знак протеста против высказываний, сделанных в конце сентября 2018 г. президентом Милошем Земаном, который обвинил чешских цыган в тунеядстве.

Организаторы сообщили, что парад, который проводится в чешской столице осенью, запланирован на 28 октября, когда будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии. Начало манифестации пройдет на Градчанской площади. «Мы хотим подчеркнуто выступить пролив антицыганской лжи Милоша Земана. Нам не нравится, как распространяется и усиливается ненависть к цыганам», – подчеркнул организатор акции, бывший шахтер Йозеф Микер. Из Пражского Града колонны Roma Pride пройдут по центру столицы до Староместской площади.