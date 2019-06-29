Цыгане из Чехии и других стран выйдут на протестную акцию против бедности в Брюсселе

Лорета Вашкова
29-06-2019
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Цыгане, которые являются гражданами европейских стран, 8 июля намерены собраться на демонстрации в Брюсселе с целью выразить свой протест против бедности и дискриминации в отношении своего меньшинства. Об этом информагенству ČTK сообщили соорганизаторы мероприятия, в котором примут участие тысячи цыган из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании Франции, Бельгии и других стран.

Манифестанты хотят перед зданием Европейского парламента выразить свое несогласие с тем, что, как они уверены, европейские средства, выделенные отдельным государствам на комплекс мер по борьбе с бедностью, оседают в основном в частных карманах.

Они призывают к основанию Цыганского конгресса, члены которого избирались бы от всех стран ЕС. Конгресс подчинялся бы решениям Совета Европы. Организаторы акции протеста встретятся с чешским евродепутатом Томашем Здеховским, чтобы передать ему свои требования.

 
 
 
 
 
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