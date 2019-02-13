CVVM: Больше всего из видных политических деятелей граждане верят Милошу Земану

Больше всего из видных политических деятелей Чехии граждане страны верят президенту Милошу Земану и председателю Конституционного суда Павлу Рыхетскому. Тем не менее, число их сторонников не достигает 50%. Данные по итогам опроса, проведенного в январе, предоставил Центр по исследованию общественного мнения (CVVM) Академии наук.

Главе государства доверяет 48% и не доверяет 46% респондентов. Павлу Рыхетскому доверяет 46% граждан, обратного мнения в отношении председателя Конституционного суда придерживается 27%. Хуже всех обстоят дела у председателя фракции TOP 09 Мирослава Калоусека, недоверие к которому выразили 79%, доверие - лишь 12%, а также у премьер-министра Андрея Бабиша.

Глава правительства не вызывает доверия у 56% граждан ЧР. Председателю Сената Ярославу Кубере верит 38% и не доверяет 27% участников социлогического опроса.