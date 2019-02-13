CVVM: Больше всего из видных политических деятелей граждане верят Милошу Земану

Больше всего из видных политических деятелей Чехии граждане страны верят президенту Милошу Земану и председателю Конституционного суда Павлу Рыхетскому. Тем не менее, число их сторонников не достигает 50%. Данные по итогам опроса, проведенного в январе, предоставил Центр по исследованию общественного мнения (CVVM) Академии наук.
Главе государства доверяет 48% и не доверяет 46% респондентов. Павлу Рыхетскому доверяет 46% граждан, обратного мнения в отношении председателя Конституционного суда придерживается 27%. Хуже всех обстоят дела у председателя фракции TOP 09 Мирослава Калоусека, недоверие к которому выразили 79%, доверие - лишь 12%, а также у премьер-министра Андрея Бабиша.
Глава правительства не вызывает доверия у 56% граждан ЧР. Председателю Сената Ярославу Кубере верит 38% и не доверяет 27% участников социлогического опроса.
«Россия должна прекратить агрессию против Украины». Глава чешской дипломатии побывал в Мариуполе
«Лекарство от рака груди мы уже тестируем на пациентках»
Посол Украины: «Вина УПА в уничтожении волынских чехов – миф, созданный в ЧССР»
Легион, который не забудут
300 лет со дня основания первой газеты на чешском