CRIF: В Чехии существует более 993 обществ, созданных местными органами самоуправления

В Чехии зарегистрированы 993 общества, которые являются по большей части собственностью населенных пунктов или районов. На предприятиях, созданных местными органами самоуправления, трудоустроено свыше 50000 человек, годовой оборот фирм превышает 70 миллиардов крон.

Основной капитал этих предприятий достигает 109 млрд крон. Данные предоставлены на основе анализа общества CRIF.

Чаще всего деятельность муниципальных фирм связана с лесным хозяйством, водоснабжением, содержанием общественной недвижимости, контролем состояния общественных зон, канализации и т.п., сообщила А агентству ЧТК аналитик CRIF Вера Каменичкова. Почти 20% муниципальных предприятий существует в виде акционерных обществ, большинство в виде обществ с ограниченной ответственностью.