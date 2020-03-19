Архив передач

Covid-19: Президент Земан выступил с обращением к народу

Эва Туречкова
19-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На фоне пандемии коронавируса, во вторник вечером с обращением к народу выступил президент ЧР Милош Земан, который призвал чехов не паниковать, но в то же время относиться к мерам по противодействию пандемии серьезно. «Страх нас делает более слабыми, поэтому я призываю вас к храбрости», - заявил Земан.

Президент поблагодарил Китай за поставки медицинского материала. Обращаясь к оппозиции, Земан выразил желание, чтобы лидеры неправительственных партий поддержали принятые кабинетом министров шаги. В завершение своей речи президент поблагодарил добровольцев, которые активно помогают своим согражданам.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 