Covid-19: Президент Земан выступил с обращением к народу

На фоне пандемии коронавируса, во вторник вечером с обращением к народу выступил президент ЧР Милош Земан, который призвал чехов не паниковать, но в то же время относиться к мерам по противодействию пандемии серьезно. «Страх нас делает более слабыми, поэтому я призываю вас к храбрости», - заявил Земан.

Президент поблагодарил Китай за поставки медицинского материала. Обращаясь к оппозиции, Земан выразил желание, чтобы лидеры неправительственных партий поддержали принятые кабинетом министров шаги. В завершение своей речи президент поблагодарил добровольцев, которые активно помогают своим согражданам.