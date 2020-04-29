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Covid-19: пособие по уходу за ребенком увеличится до 80 % от размера зарплаты

Эва Туречкова
29-04-2020
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Чешские работающие родители, которые в результате распоряжения правительства о закрытии школ из-за коронавируса остались дома с детьми, будут получать не 60, а 80 процентов своей зарплаты.

Проект закона во вторник единогласно одобрил Сенат, теперь его должен подписать президент Милош Земан. Пособие будет выплачиваться задним числом, начиная с апреля.

Выплаты прекратятся с наступлением летних каникул.

 
 
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