Covid-19: пособие по уходу за ребенком увеличится до 80 % от размера зарплаты

Чешские работающие родители, которые в результате распоряжения правительства о закрытии школ из-за коронавируса остались дома с детьми, будут получать не 60, а 80 процентов своей зарплаты.
Проект закона во вторник единогласно одобрил Сенат, теперь его должен подписать президент Милош Земан. Пособие будет выплачиваться задним числом, начиная с апреля.
Выплаты прекратятся с наступлением летних каникул.
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