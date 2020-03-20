COVID-19 обнаружили у жителя Подмосковья, вернувшегося из Праги

Как сообщает сайт Koronavirus.rf, который цитирует издание Deník N, в России впервые был диагностирован COVID-19 у пациента, который мог заразиться коронавирусом на территории Чехии. 11 марта житель Подмосковья вернулся из Праги. В настоящий момент оперативный штаб по борьбе с эпидемией разыскивает всех пассажиров, летевших тем же самолетом.

Согласно официальным данным, которые публикуют российские власти, число заболевших COVID-19 в России на 17 марта составляет 114 человек. Из них десять заразились, не покидая Россию. Выздоровели пять человек – двое граждан КНР, два гражданина России и гражданин Италии. Зараженная коронавирусом 79-летняя москвичка скончалась. Медики указывают как причину летального исхода оторвавшийся тромб. За последние сутки случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в 15 регионах России.