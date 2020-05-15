Covid-19 обнаружен у шахтеров чешского предприятия OKD

Болезнь Covid-19, вызываемая коронавирусом, была обнаружена у 11 шахтеров, работающих на чешском горнодобывающем предприятии OKD. По данным профсоюзов, днем ранее в компании было выявлено восемь ковид-позитивных работников.
В настоящее время 51 сотрудник OKD находится на карантине, 25 вернулось к работе после повторно полученного отрицательного теста на наличие коронавируса.
В марте предприятие OKD ввело меры по борьбе с распространением эпидемии. Так, сотрудники имеют право снимать маски и другие средства защиты, закрывающие лицо, только во время еды и умывания. Также шахтерам меряют температуру бесконтактным способом.
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