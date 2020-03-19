Архив передач

Continental Barum временно прекращает производство

Эва Туречкова
19-03-2020
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Чешский производитель шин Continental Barum временно останавливает производство. Линии не будут работать на выходных, затем только в ограниченном режиме, а в период с 28 марта до Пасхи произойдет внеплановое прекращение производства, сообщила пресс-секретарь фирмы Регина Фейферликова. Continental Barum трудоустравивает 5100 человек и является крупнейшим работодателем Злинского края.

«Профилактическая мера вызвана эпидемией коронавируса и снижением спроса на товар», - дополнила Фейферликова. Прекращение производства обговорено с профсоюзами.

 
 
 
 
 
 
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