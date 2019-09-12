ČKD Blansko SMALL HYDRO поставит оборудование на филиппинскую ГЭС «Давао»

Тимур Кашапов
12-09-2019
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Чешская компания ČKD Blansko SMALL HYDRO подписало соглашение о поставке комплекта гидрогенерирующего оборудования для малой гидроэлектростанции «Давао» на Филиппинах. Контракт предусматривает изготовление и поставку гидротурбины Френсиса мощностью 2,5 МВт, гидромеханического и электрического оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года.

Ранее ČKD Blansko SMALL HYDRO, которая является дочерней компании российского АО «Тяжмаш», договорилась о поставке оборудования на сербские ГЭС «Жута Стена» и «Куршумлия». Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован в 2020 году.

 
 
 
 
 
 
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