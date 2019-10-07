Цикл Альфонса Мухи «Славянская эпопея» вновь вернется в замок Моравского-Крумлова

Монументальные полотна Альфонса Мухи «Славянская эпопея» на ближайшие пять лет вновь вернутся в замок города Моравский-Крумлов. Картины могут остаться в замке до тех пор, пока Прага не построит для них отдельный павильон, как и завещал художник. Вопрос размещения двадцати монументальных полотен давно является предметом споров.

Цикл «Славянская эпопея» из 20 полотен площадью 405 на 480, 620 на 405 и 610 на 810 см Альфонс Муха создавал в замке Збирог с 1912 по 1926 г. На картинах изображены свв. Кирилл и Мефодий, Ян Гус, Петр Хельчицкий, Ян Амос Коменский, языческий бог Святовит, отмена в России крепостного права и другие эпизоды славянской истории и мифологии.