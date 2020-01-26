Цифровой налог может оказаться ниже заявленных 7 процентов

Цифровой налог для крупных Интернет-компаний в Чехии может быть узаконен еще в текущем году, сообщил в воскресенье в эфире Чешского телевидения председатель парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек, однако его размер может оказаться ниже предполагаемых 7 процентов.
По мнению главы Пиратской партии Ивана Бартоша, сбор не должен превышать 3 - 5 процентов. Напомним, что предложение ввести цифровой налог на этой неделе предварительно одобрила также Палата депутатов. США из-за плана Чехии уже пригрозили стране введением ответных мер. Налог распространялся бы также на доходы американских компаний Facebook, Google, Amazon или Apple.
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