ЧТ: Правительство занизило дефицит бюджета за счет средств из Фонда приватизации

Правительство снизило дефицит госбюджета за счет перевода в государственную казну 18 млрд крон (720 миллионов евро) из Фонда приватизации, сообщает Чешское телевидение. По данным на конец марта, дефицит, таким образом, уменьшился до 9,2 млрд крон. Без черпания средств из Фонда, отрицательное сальдо составило бы 28 млрд крон.

Поправка закона, позволяющая правительству переводить денежные средства из так называемого Фонда приватизации в бюджет, вступила в силу в начале текущего года, сообщает чешское информагентство ЧТК. Однако по заявлению пресс-секретаря министра финансов Михала Журовца, возможность использовать средства от приватизации имущества в рамках бюджета появилась еще в 2012 году. С тех пор в бюджет ежегодно идут примерно 10 млрд крон, сообщил Журовец.

В Фонде приватизации хранятся денежные средства из упраздненного Фонда национального имущества, туда же поступают дивиденды от компаний ČEZ и Český aeroholding.

Оппозиционная Гражданская демократическая партия призвала кабинет министров Андрея Бабиша, чтобы тот обнародовал план по снижению дефицита бюджета на текущий год.