ЧСДП потребует от премьера Бабиша объяснений в связи с сообщением СМИ о насильственной отправке его сына в Крым

Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек намерен провести в среду, 14 ноября, встречу с премьер-министром Андреем Бабишем, возглавляющем движение ANO, которое вместе с ЧСДП составляет правящую коалицию. Основной темой встречи станет появившаяся в СМИ информация о насильственном вывозе сына Бабиша Андрея в Крым якобы с целью ограждения его от дачи показаний по делу «Гнездо аиста» о злоупотреблении евросубсидиями.

Выступая перед журналистами, Ян Гамачек заявил, что социал демократы пока не исключают ни один из возможных сценариев развития событий. По словам лидера ЧСДП, Андрею Бабишу следует представить свой взгляд на дальнейшее сотрудничество в рамках коалиции и работу правительства. Ян Гамачек также сообщил, что не исключает возможность пересмотра состава кабинета. В настоящее время премьер-министр ЧР Андрей Бабиш находится в рабочей поездке за рубежом.