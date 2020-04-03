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Чрезвычайное положение в Чехии продлится, вероятно, до конца апреля

Эва Туречкова
03-04-2020
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Премьер Андрей Бабиш согласен продлить действие чрезвычайного положения в стране до 30 апреля. Изначально глава кабмина озвучил дату 11 мая, однако депутаты от оппозиционных партий, а также коммунисты, с поддержкой которых правит правительство меньшинства, высказались против. Продление чрезвычайного положения должна одобрить Палата депутатов Чехии. Обычный режим в стране должен восстановиться к концу мая, середине июня, заявил Бабиш в СМИ.

Согласно данным на утро пятницы, количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Чехии составило 3869. Зафиксировано 46 смертей, 71 пациент вылечился. Распространение в стране коронавирусной инфекции продолжает замедляться, подтвердил министр здравоохранения Адам Войтех.

В стационарных отделениях чешских больниц размещено 269 пациентов с диагнозом Covid-19, в тяжелом состоянии находятся 77 из них.

 
 
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