ЧР заняла восьмое место при достижении Целей устойчивого развития ЕС

Чехия заняла восьмое место среди стран ЕС с точки зрения достижения Целей устойчивого развития. Как и в прошлом году, наилучшие показатели ЧР продемонстрировала в категории «угроза бедности», наихудшие – в категории «борьба с изменениями климата». Об этом говорится в Докладе о прогрессе достижения Евросоюзом Целей устойчивого развития. В рейтинге Чешская Республика опередила все страны Центральной и Восточной Европы, а также несколько западо-европейских стран, в том числе Великобританию, Бельгию и Нидерланды.

Устойчивое развитие закреплено в нескольких документах ЕС и уже долгое время находится в основе европейской политики. Анализ в публикации основывается на наборе показателей целей устойчивого развития Евросоюза, в документе предложено около 100 индикаторов по 17 целям. В рамках каждой цели основное внимание уделяется тем аспектам, которые актуальны для Евросоюза.