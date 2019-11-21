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ЧР заняла восьмое место при достижении Целей устойчивого развития ЕС

Тимур Кашапов
21-11-2019
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Чехия заняла восьмое место среди стран ЕС с точки зрения достижения Целей устойчивого развития. Как и в прошлом году, наилучшие показатели ЧР продемонстрировала в категории «угроза бедности», наихудшие – в категории «борьба с изменениями климата». Об этом говорится в Докладе о прогрессе достижения Евросоюзом Целей устойчивого развития. В рейтинге Чешская Республика опередила все страны Центральной и Восточной Европы, а также несколько западо-европейских стран, в том числе Великобританию, Бельгию и Нидерланды.

Устойчивое развитие закреплено в нескольких документах ЕС и уже долгое время находится в основе европейской политики. Анализ в публикации основывается на наборе показателей целей устойчивого развития Евросоюза, в документе предложено около 100 индикаторов по 17 целям. В рамках каждой цели основное внимание уделяется тем аспектам, которые актуальны для Евросоюза.

 
 
 
 
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