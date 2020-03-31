ЧР ведет переговоры о поставках экспериментального лекарства против коронавируса

Министерство здравоохранения Чешской Республики ведет переговоры с Японией о поставках японского препарата “Фавипиравир”, который может стать одним из способов лечения коронавируса COVID-19. Об этом сообщили представители Государственного управления по контролю лекарственных средств (SÚKL) на своем официальном сайте в понедельник, 30 марта.

Как и в случае с другими потенциальными лекарственными средствами для борьбы с новым типом коронавируса, это лекарство является экспериментальным и еще не прошло официального тестирования по оценке безопасности и эффективности, поэтому нельзя ожидать, что какое-либо из испытанных средств будет немедленно распространено среди большого числа заболевших. Согласно обзору, опубликованному Государственным управлением по контролю лекарственных средств (SÚKL), кроме вышеупомянутого “Ремдесивира”, для борьбы с коронавирусом также тестируются препараты, которые используются против малярии, ВИЧ или эболы.