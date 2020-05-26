ЧР: самым проблематичным очагом инфекции коронавируса остается шахта Дарков

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в Чехии превысило 9000 человек. По данным на утро вторника, в настоящее время с коронавирусной инфекцией борются 2500 человек. В стране зафиксировано 317 смертей пациентов с соответствующим диагнозом. Число вылечившихся пациентов превысило 6200.

Самым проблематичным очагом инфекции остается шахта Дарков, где за последнюю неделю выявлено 239 случаев заражения.