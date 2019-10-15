ЧР примет участие в проекте НАТО

Чешская Республика будет участвовать в создании международного парка транспортных самолетов. Участие в проекте было одобрено правительством страны в понедельник, 14 октября. Предложение внес министр обороны Лубомир Метнар (член правящего движения АNО). Министерство обороны заплатит единовременно 594 миллиона крон за присоединение к проекту, после чего будет ежегодно выплачивать 32,6 миллиона крон на участие в международных операциях, еще десять миллионов крон будут выделены на зарплаты служащим. Затраты на 30 лет составят около 1,87 миллиарда крон, сообщил Якуб Фейнор из пресс-службы Министерства обороны.

Многонациональный парк многоцелевых заправочных и транспортных самолетов организован совместно Нидерландами, Германией, Бельгией, Люксембургом и Норвегией. Цель состоит в том, чтобы создать многонациональную эскадрилью из восьми самолетов Airbus A-330, которая будет иметь головные базы в Нидерландах и Германии. «Программа была основана на анализе недостаточного военного потенциала европейских стран НАТО в области дозаправки в воздухе, стратегического транспорта и эвакуации раненых», - отметил Якуб Фейнор. По его словам, Чехия планирует официально принять участие в совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе в конце октября текущего года.