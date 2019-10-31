ЧР, Польша и Венгрия, отказавшись от участия в системе перераспределения беженцев, нарушили взятые на себя обязательства, заявила Генеральный адвокат Суда ЕС

Чешская Республика, Польша и Венгрия нарушили взятые на себя обязательства в рамках договоров ЕС, отказавшись участвовать в системе перераспределения беженцев. Об этом заявила генеральный адвокат Суда Европейского Союза Элеонора Шарпстон. По ее словам, данные страны не могут оправдать свой отказ опасениями за внутреннюю безопасность.

В 2015 году Брюссель утвердил правила перераспределения по европейским странам примерно 120 тыс. беженцев, прибывших в первую очередь из Сирии. Эти меры должны были разгрузить Грецию и Италию от потока беженцев, которые пересекали на лодках Средиземное море. Однако Чехия, Польша и Венгрия в нарушение своих юридических обязательств перед ЕС так и не предприняли необходимые шаги. Отметим, что мнение Генерального адвоката не является обязательным для суда, однако суд зачастую руководствуется им при принятии различных решений.