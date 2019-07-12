ЧР отведен на реакцию на европейский аудит минимальный срок времени

Эва Туречкова
12-07-2019
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Европейская комиссия сократила срок, в течение которого Чехия имеет право опротестовать результаты аудиторского контроля, касающегося рассматриваемого конфликта интересов премьера Андрея Бабиша в отношении холдинга Agrofert, с обычных 60 до 30 дней.

Чешские органы получили официальный перевод доклада на этой неделе. С этого момента ведется отсчет времени, отведенного на реакцию на него с чешской стороны.

Подготовкой ответа уже занялось Министерство по региональному развитию. В докладе европейских аудиторов рассматривается, насколько оправданным было получение холдингом Agrofert субсидий из европейских Структурных фондов и Фонда единства.

По более ранним сообщениям, Чехии, возможно, придется вернуть в брюссельскую казну почти полмиллиарда крон (18 млн евро).

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