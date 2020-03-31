ЧР будет делать до 10 тысяч тестов на коранивирус в день

С понедельника, 30 марта, на территории Чешской Республики начали работать новые центры тестирования на коронавирус. Как заявил действующий на тот моменты глава Центрального кризисного штаба эпидемиолога Роман Примула (которого со вторника, 31 марта, сменит министр внутренних дел Ян Гамачек) количество проведенных каждый день тестов должно приблизится к отметке в 10 тысяч проб.

В последние дни количество проведенных тестов на COVID-19 уменьшилось. В то время как в пятницу их было сделано 5247 (наибольший показатель в ЧР за все время пандемии), в субботу было проведено около 4300 тестов, а в воскресенье 2800. Однако, как отметил Роман Примула, снижение количества проведенных тестов вызвано, в первую очередь тем, что в выходные закрыты частные лаборатории, которые также активно тестировали на COVID-19, добавив, что с началом рабочей недели цифры опять будут расти.