ЧП в Чехии, ограничение свободы передвижения и запрет на работу магазинов и ресторанов продлены до 11 апреля

На заседании правительства Чешской Республики было принято решение продлить минимум до 11 апреля действие объявленного в связи с эпидемией коронавируса чрезвычайного положения и действие ряда мер, прежде всего, ограничения свободы передвижения, запрет на работу магазинов и предприятий общественного питания. Ранее премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что далее ЧП должно быть продлено на срок не менее 30 дней. Данное решение должно быть принято Нижней палатой парламента.

Правительство по-прежнему запрещает социальные контакты, за исключением дороги на работу и необходимых покупок. Также разрешено посещать родственников, однако власти напоминают об опасности контактов для старшего поколения. В общественных местах разрешено собираться не более двух человек (за исключением членов одной семьи).

На посту главы Центрального кризисного штаба эпидемиолога Романа Примулу сменил министр внутренних дел Ян Гамачек. Замминистра здравоохранения Роман Примула будет заниматься внедрением проекта «Умный карантин», который 30 марта начал тестироваться в Южной Моравии.

Во вторник, 31 марта, кабинет обсудит новый проект «курцарбайта» – системы превентивных мер против массового увольнения работников, простаивающих в кризисной ситуации. Кабинет принял ряд отсрочек по уплате налогов.

Показатели положительных тестов на коронавирус в Чехии приближаются к 3000. За сутки количество смертей с диагностированным COVID-19 выросло на семь, составив 23 летальных исхода с начала эпидемии. Выздоровевших – 25.