ЧНБ выпустил золотые монеты с изображением замка Бечов-над-Теплоу

Чешский национальный банк (ЧНБ) во вторник выпустил новые золотые памятные монеты номиналом в 5000 крон с изображением замка Бечов-над-Теплоу. Их автором является Лубош Харват. Выпущено было 11 100 монет двух категорий качества. В продаже они появились по цене от 25 до 26 тысяч крон.

На лицевой стороне монеты изображены мотивы из реликвария св. Мавра, который хранится в замке Бечов-над–Теплоу. Ранее Чешский национальный банк выпустил золотые монеты с изображением замков и крепостей Кост, Бездез, Боузов, Пернштейн, Звиков,Раби, Вевержи и Швигов.