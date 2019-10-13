ЧНБ: количество поддельных банкнот и монет снижается

В течение трех кварталов 2019 г. в Чехии было выявлено 985 фальшивых банкнот и монет, то есть на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1521 подделка), сообщает Чешский национальный банк.

Уменьшение количества фальшивок касалось крон, евро и долларов США. Снижение числа поддельных денежных знаков в стране наблюдается четвертый год подряд.

В обращении по состоянию на конец прошлого года находилось 2,4 миллиарда банкнот и монет, то есть на пять процентов больше, чем годом ранее. Общая сумма наличности составила 616 миллиардов крон.