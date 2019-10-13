Архив передач

ЧНБ: количество поддельных банкнот и монет снижается

Эва Туречкова
13-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В течение трех кварталов 2019 г. в Чехии было выявлено 985 фальшивых банкнот и монет, то есть на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1521 подделка), сообщает Чешский национальный банк.

Уменьшение количества фальшивок касалось крон, евро и долларов США. Снижение числа поддельных денежных знаков в стране наблюдается четвертый год подряд.

В обращении по состоянию на конец прошлого года находилось 2,4 миллиарда банкнот и монет, то есть на пять процентов больше, чем годом ранее. Общая сумма наличности составила 616 миллиардов крон.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 