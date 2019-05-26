ЧМ-2019: Чехия проиграла России в матче за бронзу

Эва Туречкова
26-05-2019
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Cборная Чехии проиграла России на чемпионате мира 2019 по хоккею со счетом 2:3 после серии буллитов. Игра в основное время матча закончилась двумя голами с каждой стороны. Результата недал и овертайм.

 
 
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