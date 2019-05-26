ЧМ-2019: Чехия проиграла России в матче за бронзу

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Cборная Чехии проиграла России на чемпионате мира 2019 по хоккею со
счетом 2:3 после серии буллитов. Игра в основное время матча закончилась
двумя голами с каждой стороны. Результата недал и овертайм.
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