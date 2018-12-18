Члены сенатского Комитета оценили профессионализм контрразведки

Члены сенатского Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности единогласно оценили профессиональную работу Информационной службы безопасности (BIS), сообщил СМИ по итогам встречи сенаторов с представителями чешской контрразведки председатель Комитета Павел Фишер.

Как далее заявил Фишер, комитет не ставил своей целью дать оценку критическим высказываниям президента Милоша Земана в адрес BIS.

«Мы получили возможность познакомиться с фактами, стоящими за опубликованной частью ежегодного доклада BIS за 2017 год. Все члены Комитета сошлись во мнении, что хотят совместно оценить работу BIS при обеспечении безопасности ЧР. Далее мы не намерены это никоим образом комментировать», - заключил Фишер.