Члены кабинета не считают, будто юстиции в Чехии что-то угрожает

На заседании правительства 24 июня члены кабинета, комментируя массовую воскресную демонстрацию в Праге, собравшую более четверти миллиона человек, заявили, что не считают, будто юстиции в Чехии что-то угрожает. Одновременно министры подчеркнули, что граждане имеют право на выражение своих взглядов.

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек сообщил журналистам, что нужно уважать не только тех, кто ходит на демонстрации, но и тех, которые на них не ходят. «Их может быть несколько миллионов, и у них другая точка зрения. Демократические выборы для того и существуют, что только они могут решить, кто будет управлять страной», – указал Гавличек.

Министр местного развития Клара Досталова указала, что министр юстиции Мария Бенешова, назначение которой вызвало волну протестов, является опытным юристом. Министр культуры Антонин Станек заявил, что не считает, будто бы правительство делало какие-либо шаги, угрожающие независимости юстиции.