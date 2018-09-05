Члены движения «Порядочные люди» будут оштрафованы за срыв спектакля в Брно

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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Мэрия Брно оштрафовала 25 членов движения «Порядочные люди» за срыв 26 мая 2018 г. спектакля «Ваше насилие, наше насилие» в театре «Гусыня на веревочке» (Husa na provázku). Во время представления на сцену поднялись участники движения, прервав действие до приезда антиконфликтной полиции.

Величина штрафа не разглашается, однако его сумма за подобное правонарушение может достигать 20 000 крон (780 евро). Спектакль хорватского режиссера Оливера Фрлича вызвал недовольство части общества, в частности, из-за появления персонажа, изображающего Иисуса Христа, который совершает насилие над мусульманкой.

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