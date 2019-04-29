Членством своей страны в Евросоюзе довольны более 50% чехов

Большинство чехов хотят остаться в Европейском союзе и довольны результатами членства Чешской Республики в ЕС. Только около 10% граждан хотели бы немедленно выйти из Евросоюза. Такие данные опубликовали агентства Behavio и STEM, а также Европейский институт европейской политики Europeum, организовавшие соответствующий опрос.

На данный момент 56% граждан Чехии удовлетворены членством в ЕС, что является самым высоким показателем за последние девять лет. В 2014 году этот показатель не превышал 30%, в 2018 году – 45%. Более половины респондентов также выступили против выхода Чехии из Евросоюза. По мнению 7% опрошенных, ЕС работает хорошо и не нуждается в реформировании, еще 54% участников полагает, что сообщество нуждается в реформировании, однако Чешской Республике не следует отказываться от членства в Европейском союзе.