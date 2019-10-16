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Членство в Евросоюзе пошло им на пользу, считает большинство стран бывшего Восточного блока

Лорета Вашкова
16-10-2019 oбновлено
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Согласно результатам опроса исследовательского центра Pew Research Center, государства бывшего Восточного блока из числа стран – членов Евросоюза в целом пришли к единому мнению о том, что членство в Евросоюзе пошло им на пользу. Положительное отношение к ЕС сложилось у 84% поляков и 70% словаков.

В Чехии, наоборот, отрицательно к ЕС относится 43% участников опроса. Это является самым большим показателем евроскептицизма среди всех государств Центральной и Восточной Европы, кроме России.

В отличие от населения западных и южных стран, жители стран Восточной Европы полагают, что их ожидает лучшее будущее. Более 60% украинцев, 57% поляков и 51% чехов верят в то, что их дети с точки зрения финансового обеспечения будут жить лучше, чем они.

Намного пессимистичнее оценивают свои перспективы жители Западной и Южной Европы. В светлое будущее молодого поколения верит лишь 22 процента британцев, 25% испанцев и 16% французов.

 
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