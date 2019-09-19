Чистая прибыль чешских банков превысила 2 млрд евро

Тимур Кашапов
19-09-2019
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Чистая прибыль чешских кредитных организаций и сберегательных банков в первом полугодии 2019 года выросла на 1,7 млрд крон до 45,6 млрд (около 2 млрд евро). Стоимость совокупных активов по состоянию на конец июня достигла 7,8 трлн крон (около 310 млрд евро), что на 580 млрд больше, чем в конце минувшего года. Такие данные опубликовал Чешский национальный банк.

ЦБ также сообщает, что прибыль от финансовой и операционной деятельности банков увеличилась на 5,5 млрд до 99,8 млрд крон (3,8 млрд евро), процентные доходы выросли на 27,7 млрд до 109,5 млрд (4,2 млрд евро). В свою очередь, комиссионные доходы сократились на 100 млн до 22,3 млрд крон (850 млн евро).

 
 
 
 
 
 
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