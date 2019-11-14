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Чистая прибыль ČEZ за первые три квартала 2019 года выросла на 48%

Тимур Кашапов
14-11-2019
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Чистая прибыль Группы ČEZ выросла за первые три квартала 2019 года на 48% до 13,6 млрд крон (около 500 млн евро), выручка, в свою очередь, повысилась на 12% до 148,1 млрд крон. В компании это объяснили ростом цен на электроэнергию и увеличением прибыли от торговли сырьевыми товарами.

Вместе с тем, в ČEZ скорректировали прогноз прибыли на текущий год. По итогам 12 месяцев компания рассчитывает заработать 18 млрд крон по сравнению с 13 млрд в 2018 году. По мнению аналитиков, результаты ČEZ оказались хуже ожиданий рынка.

 
 
 
 
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