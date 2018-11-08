Чистая прибыль ČEZ сократилась почти в два раза

Чистая прибыль крупнейшей энергетической компании Чешской Республики ČEZ за первые три квартала 2018 года снизилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,1 млрд крон (364 млн евро). Выручка составила 129,3 млрд крон (около 5 млрд евро). Согласно новой методологии бухгалтерского учета, выручка выросла почти на четыре процента по сравнению с предыдущим годом, согласно предыдущей – снизились более чем на 12 процентов. Это следует из информации, которая была опубликована на официальном сайте компании.

ČEZ также объявила, что созывает внеочередное общее собрание акционеров на 30 ноября 2018 года. С соответствующим требованием к руководству компании обратились миноритарные акционеры. Это будет первое общее собрание ČEZ, созванное по инициативе миноритарного акционера.