Число зараженных коронавирусом повысилось до 1% от количества проведенных тестов

Во вторник в Чешской Республике было выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за последних девять дней, как следует из данных Министерства здравоохранения на утро среды.

2 июня лаборатории провели свыше 6100 тестирований. С начала эпидемии в Чехии в целом было зарегистрировано 9374 случая заражения, 6693 человека выздоровели, 323 умерли. В настоящее время Covid-19 больны 2358 пациентов, госпитализирован 131 человек. У 12 человек болезнь протекает в тяжелой форме.

Больше всего летальных исходов приходится на Прагу, где из-за коронавируса скончались 96 человек, далее следуют Моравско-Силезский край — 60 жертв, в Карловареском крае скончались 39 человек. Наиболее серьезная ситуация в настоящий момент сложилась на шахте Дарков. Подробнее о тестировании на шахте — в «Радиогазете».