Число зараженных COVID-19 в Чехии достигло 119

Число зараженных коронавирусом в Чехии в течение суток возросло до 120. Ночью, в частности, положительный результат дали анализы жителя Южноморавского края. За все время в ЧР на наличие вируса было проверено 2353 человека, информирует Министерство здравоохранения ЧР. По имеющимся данным, два зараженных COVID-19 остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, что 10 марта в Чешской Республике было зарегистрировано 25 новых случаев коронавирусной инфекции, 11 марта их число выросло на 31, 12 марта – на 22. Тесты на коронавирус проводят 18 лабораторий.