Число заболеваний корью растет

Число случаев заболевания корью в 2019 году в Чешской Республике может возрасти до тысячи. Об этом в воскресенье, 24 марта, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении заявил министр здравоохранения Адам Войтех (движение ANO). По данным Чешского телевидения, к 21 марта зафиксировано 366 случаев, из них 60 человек заболело на прошлой неделе. По сравнению с 2018 годом показатели резко выросли: тогда корью переболело 203 человека.

Следует отметить, что корь – очень заразное заболевание, которое может дать крайне серьезные осложнения. Прививки от кори являются обязательными, первая делается ребенку в возрасте 13 месяцев. Однако в стране увеличивается количество матерей, которые по разным причинам отказываются от вакцинации детей. Как отметил министр Войтех, таким образом они подвергают опасности не только собственного ребенка, но и всех в своем окружении. В связи с данной тенденцией министр издал распоряжение об обязательной дополнительной вакцинации медицинских работников.