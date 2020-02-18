Архив передач

Число удаленных сотрудников в Чехии растет

Тимур Кашапов
18-02-2020
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В Чехии набирает популярность режим удаленной работы. В 2019 году число трудоспособных жителей страны, которые использовали возможности удаленной работы, увеличилось до 4%, что в два раза больше, чем десять лет назад. Чаще всего речь шла о специалистах в сфере информационных технологий, бухгалтерии и юриспруденции. В сравнении с другими странами ЕС ЧР занимает по этому показателю 18-е место, лидируют Нидерланды (14%), на последнем месте – Болгария (0,5%).

Удаленная работа позволяет работодателям снизить затраты на офис, улучшить баланс между работой и личной жизнью специалистов, а также укрепить имидж. Для сотрудников же это возможность трудиться даже в том случае, если работе не удается посвящать весь день.

 
 
 
 
 
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