Число убийств и краж в Чехии сократилось

Согласно предварительному анализу полиции, убийства, совершенные в Чехии до ноября нынешнего года, унесли жизни более сотни человек. Число случаев насильственной смерти, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократилось примерно на тридцать. Наиболее частым мотивом таких преступлений является убийство на почве личных неприязненных отношений, таковых за упомянутый период было совершено почти шестьдесят.

Лишь четверо человек погибли в результате нападений, целью которых был грабеж. Полицейские не зарегистрировали ни одного случая насильственной смерти, совершенной по заказу из корыстных побуждений. Снизилось и число краж: до ноября полиция расследовала 74 тысячи краж, что на 10 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее,глава гражданского объединения «Чешское женское лобби» (ČŽL) Гала Стелцерова предупреждает о вероятности того, что о более чем 90% случаяв краж их жертвы не сообщают в полицию.