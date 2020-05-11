Число туристов в Праге в первом квартале сократилось на 27,4%

В первом квартале текущего года число зарубежных туристов в Праге, как и количество ночлегов в столичных отелях, пансионатах и кемпингах, сократилось и составило в целом 1,104 миллиона гостей. Согласно в понедельник опубликованным Чешским статистическим управлением данным, это на 27,4% меньше аналогичного периода в 2019 году.

Численность ночлегов, проведенных туристами в столице Чехии, уменьшилась на 23,7% и составила 2,621 млн. На сокращение числа визитов повлияла прежде всего ситуация вокруг эпидемиикоронавируса, потребовавшая принятия органичительных мер.