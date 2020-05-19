Число туристов в 1 квартале - самый низкий показатель за последние 6 лет

В отелях и пансионатах, а также других местах размещения Чешской Республики в первом квартале текущего года проживал 1 миллион 482 тысяч зарубежных гостей. Это самый низкий показатель за последние шесть лет, как следует из данных Чешского статистического управления (ČSÚ), касающихся сферы туризма.

Сокращение числа интуристов связано с закрытием гостиниц в середине марта вследствие принятых в стране ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса. По данным управления, в наибольшей степени пострадали четырех- и пятизвездочные отели, потерявшие в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 70 процентов клиентов.

Гостиницы и пансионаты после продолжительного перерыва вновь откроются в понедельник, 25 мая. По мнению специалистов, отрасли уже не удастся наверстать упущенное и компенсировать потери в текущем сезоне.