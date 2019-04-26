Число случаев производственного травматизма с летальным исходом увеличилось

Число смертельных исходов от травм на работе в Чехии в прошлом году увеличилось. От производственных травм скончались 123 человека, аналогично показателям 2010 и 2011 гг.. При этом 2017 год оказался обнадеживающим, так как количество таких случаев снизилось и не превысило сотни.

Данные предоставило Государственное управление по инспекции труда ЧР. С предварительной статистикой агентство ЧТК ознакомила Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS). Именно конфедерация профсоюзных организаций в пятницу организовала мероприятие в память о трудящихся, погибших на работе. Оно приурочено ко Всемирному дню безопасности и здоровья на рабочем месте, который отмечается 28 апреля.

Число случаев производственного травматизма в стране в последние десятилетия, тем не менее, сокращается. В 2003 году показатель составил менее 200 случаев. В 1969 году в результате травм или аварий на рабочих местах в Чехословакии погибли 623 человека.